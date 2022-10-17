Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:19

Кокорин рассказал о том, почему выбрал «Арис»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Российский форвард Александр Кокорин рассказал, почему решил выступать в «Арисе». 31-летний футболист выступает за клуб из Кипра на правах аренды. Он принадлежит «Фиорентине».

«Соскучился по нашей речи, все прозрачно, все, что обещали, выполнили максимально быстро. Мне нужно было понять с местом жительства, понять, где я могу играть очень много. Здесь куча игр, здесь нет перерыва на сборную, чемпионат мира, здесь нет паузы на Новый год. Играй, играй, играй в футбол, возвращайся и смотри дальше.

Я очень благодарен людям во Флоренции, там приятно жить, но это несравнимые вообще города.

Мне комфортнее в городе-курорте жить. Мне комфортно, где всегда солнце, где есть море — вот мне там комфортно. Я в своей стихии», сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
3
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: аренда на Кипр в «Арис»
Кокорин: «Я бы хотел вернуться в сборную»
Александр Кокорин рассказал о своей машине на Кипре
Кокорин: «Единственное, что меня сейчас связывает с Россией, — это мама и брат»
Кокорин объяснил, почему ему не нравится новая жизнь на Кипре
Кокорин рассказал о взаимоотношениях с футболистами «Фиорентины»
Кокорин: «У меня никогда не было травм. Они начались в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Главный матч в Греции судят латыши

Кокорин рассказал, как искал себе новый клуб через соцсети