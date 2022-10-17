Кокорин рассказал о том, почему выбрал «Арис»

Российский форвард Александр Кокорин рассказал, почему решил выступать в «Арисе». 31-летний футболист выступает за клуб из Кипра на правах аренды. Он принадлежит «Фиорентине».

«Соскучился по нашей речи, все прозрачно, все, что обещали, выполнили максимально быстро. Мне нужно было понять с местом жительства, понять, где я могу играть очень много. Здесь куча игр, здесь нет перерыва на сборную, чемпионат мира, здесь нет паузы на Новый год. Играй, играй, играй в футбол, возвращайся и смотри дальше.

Я очень благодарен людям во Флоренции, там приятно жить, но это несравнимые вообще города.

Мне комфортнее в городе-курорте жить. Мне комфортно, где всегда солнце, где есть море — вот мне там комфортно. Я в своей стихии», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.