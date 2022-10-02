Кокорин впервые с ноября 2020 года попал в стартовый состав на матч чемпионата

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин примет участие в матче 5-го тура чемпионата Кипра с «Акритасом».

Российский форвард выйдет на поле с первых минут. Россиянин впервые выйдет в стартовом составе клуба из Лимасола.

Кокорин впервые с 15 декабря 2021 года выйдет в стартовом составе на официальный матч. Тогда он попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч с «Беневенто».

Если же говорить о матчах чемпионата страны, то Кокорин впервые с 29 ноября 2020 года сыграет в стартовом составе. Тогда его включили в стартовый состав на матч «Спартака» с «Ротором».