Кокорин выбран болельщиками лучшим игроком «Ариса» в октябре

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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин стал лучшим игроком октября по версии болельщиков клуба.
Российский форвард забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи после перехода в «Арис» — помог команде разгромить «Аполлон» и занять второе место в чемпионате Кипра на данном этапе.
Кокорин является игроком «Фиорентины». Он перешел в «Арис Лимасол» 31 августа 2022 года на правах аренды. Соглашение с кипрским клубом рассчитано на один сезон.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования