Кокорин выбран болельщиками лучшим игроком «Ариса» в октябре

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин стал лучшим игроком октября по версии болельщиков клуба.

Российский форвард забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи после перехода в «Арис» — помог команде разгромить «Аполлон» и занять второе место в чемпионате Кипра на данном этапе.

Кокорин является игроком «Фиорентины». Он перешел в «Арис Лимасол» 31 августа 2022 года на правах аренды. Соглашение с кипрским клубом рассчитано на один сезон.