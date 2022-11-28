Кокорин забил 5-й гол в сезоне за «Арис»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол в матче 12-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса».

Россиянин вывел свою команду вперед во втором тайме — 2:1. Он реализовал пенальти на 63-й минуте.

Для форварда это 5-й гол в нынешнем сезоне за «Арис».

Отметим, что «Пафос» лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая «Арис» до старта данного матча на 4 очка.