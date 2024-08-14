«Интер Майами» проиграл в 1/8 финала Кубка лиг

«Интер Майами» потерпел поражение от «Коламбус Крю» в матче 1/8 финала Кубка лиг — 2:3. Встреча прошла на стадионе «Lower.com Филд» в Коламбусе.

На 10-й минуте Матиас Рохас вывел «цапель» вперед. Его гол стал единственным в первом тайме. После перерыва Диего Гомес с передачи Луиса Суареса удвоил преимущество гостей. Однако почти сразу гости за 2 минуты сравняли счет, а на 80-й минуте Диего Росси збабил победный мяч.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси участие в этой встрече не принимал. Он продолжает восстановление от травмы лодыжки.

В четвертьфинале «Коламбус Крю» встретится с «Нью-Йорк Сити», который выиграл у «Тигрес» (2:1).