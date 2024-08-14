Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 04:58

«Интер Майами» проиграл в 1/8 финала Кубка лиг

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Суарес в матче с «Коламбус Крю».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Интер Майами» потерпел поражение от «Коламбус Крю» в матче 1/8 финала Кубка лиг — 2:3. Встреча прошла на стадионе «Lower.com Филд» в Коламбусе.

На 10-й минуте Матиас Рохас вывел «цапель» вперед. Его гол стал единственным в первом тайме. После перерыва Диего Гомес с передачи Луиса Суареса удвоил преимущество гостей. Однако почти сразу гости за 2 минуты сравняли счет, а на 80-й минуте Диего Росси збабил победный мяч.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси участие в этой встрече не принимал. Он продолжает восстановление от травмы лодыжки.

В четвертьфинале «Коламбус Крю» встретится с «Нью-Йорк Сити», который выиграл у «Тигрес» (2:1).

Футбол
ФК Интер Майами
0
Читайте также
Составлен список главных героев Олимпиады-2024
Названы лучшие свободные агенты НХЛ
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
«Зенит» продает россиян, ЦСКА — последних нападающих. Трансферные слухи РПЛ
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Антона Миранчука исключил переход футболиста в ПАОК