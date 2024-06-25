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Судейство

Сегодня, 13:54

Коллина, Уэбб и Риццоли возглавили рейтинг лучших судей в истории футбола

Ана Горшкова
Корреспондент
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Журналисты британского портала Give me Sport составили рейтинг из 10 самых авторитетных арбитров за всю историю футбола.

Первое место занял итальянец Пьерлуиджи Коллина, второе — Ховард Уэбб (Англия), третье — Никола Риццоли (Италия). Всего в списке три представителя Англии, по два — из Италии и Венгрии, по одному — из Германии, Дании и Португалии.

64-летний Коллина является главой судейского комитета УЕФА и ФИФА. С 1991-го по 2005 год он работал на матчах серии А, Лиги чемпионов, чемпионатах Европы и мира.

Топ-10 лучших арбитров в истории по версии Givemesport

1. Пьерлуиджи Коллина (Италия)
2. Ховард Уэбб (Англия)
3. Никола Риццоли (Италия)
4. Маркус Мерк (Германия)
5. Марк Клаттенбург (Англия)
6. Ким Милтон Нильсен (Дания)
7. Марк Халси (Англия)
8. Шандор Пуль (Венгрия)
9. Виктор Кашшаи (Венгрия)
10. Педру Проэнса (Португалия)

Пьерлуиджи Коллина
Ховард Уэбб
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