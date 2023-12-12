Колосков не видит ничего плохого в избрании Чеферина президентом УЕФА на четвертый срок

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном избрании главы УЕФА Александера Чеферина на четвертый срок.

«Мне сложно сказать, стоит ли принимать такие поправки, нужно об этом в первую очередь спросить Александра Дюкова, он является членом исполкома УЕФА. Он знает, как Чеферин работает, насколько востребован сегодня, насколько он учитывает современную действительность развития европейского футбола. Но я бы оценил деятельность Чеферина как положительную, при нем, как и при Леннарте Юханссоне и Мишеле Платини, УЕФА получил дальнейшее развитие. Я имею в виду прежде всего вопрос обеспечения финансовой устойчивости УЕФА, не было никаких угроз этой стабильности, организация получает хорошие деньги за продажу коммерческих и телевизионных прав, появились новые соревнования, как Лига наций, все возможные соревнования сборных команд получили официальный статус, что дает национальным ассоциациям возможность зарабатывать деньги при участии в этих соревнованиях.

Опять же Чеферин, может быть, больше сделал для того, чтобы сохранить российские клубы и сборную в официальных соревнованиях, хотя, исходя из своего опыта, знаю, что такие решения, которые были приняты, даются непросто. Конечно, помимо основных принципов, есть и такое понятие, как здравый смысл, у Чеферина он есть. Если бы я был членом исполкома, то не возражал против того, чтобы каким-то образом нашли возможность изменить устав, чтобы он работал дальше. Логичность решения из-за отсутствия кандидатов? Кандидаты всегда найдутся, здесь вопросов нет. С моей точки зрения, Чеферин на месте. Нечестно во время своей работы? Ничего плохого нет, ведь в исполкоме УЕФА взрослые серьезные люди сидят, понятно, что была какая-то инициативная группа, которая выступила с этим предложением, а он ее озвучил", — приводит слова Колоскова ТАСС.

Чеферин занял пост главы УЕФА в 2016 году. С того момента он дважды переизбирался на новый срок: в 2019 и 2023 годах. Количество президентских сроков в УЕФА ограничено тремя, поэтому он должен будет покинуть пост в 2027 году.

По информации источника, поправки, которые могут позволить 56-летнему словенцу оставаться на посту, будут вынесены на голосование членов УЕФА на конгрессе в Париже 8 февраля 2024 года.