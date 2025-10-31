Колосков считает, что Пеле превосходит Марадону в гениальности

31 октября, 11:20
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил Пеле и Диего Марадону.
«Кто-то спорит до сих пор, кто более гениален — Пеле или Марадона. Я считаю, что это Пеле, он остается самым гениальным футболистом за всю историю игры. Но, без сомнения, Марадона был выдающимся футболистом, приближенным к гениальности», — цитирует Колоскова ТАСС.
30 октября Марадоне могло исполниться 65 лет. Он умер на 61-м году жизни 25 ноября 2020 года. Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.
rashton22
Однозначно Пеле! Он был гениален во всём. А что до Марадоны.. да за одно лишь мошенничество его не стоит считать великим . Недостойно , а есть примеры и благородства , того же Нетто, да и многих других. Надо же оценивать не только умение пинать мячик, но личность. Посмотрите фильм- Это Пеле! Там очень здорово он показан как есть.
31.10.2025
Пан Юзеф
Ты открыл нам глаза, уместив почти всю карьеру Пеле в три года и 64 матча "в кукурузном чемпионате США".
31.10.2025
С детства за Уралмаш!
Глупый спор из серии "Кто сильнее - слон или кит?"
31.10.2025
oiv1vio
Пеле в Сантосе почти всю карьеру провёл и потому, что в Бразилии был принят специальный закон запретивший Пеле играть за иностранные клубы. А предложений было много.
31.10.2025
Diman_madridista
В случае с Пеле в полной мере работает правило, согласно которому сначала ты работаешь на имя, а потом оно на тебя. Колосков видел от силы пяток матчей Пеле, но считает его самым лучшим. Месси за пару-тройку сезонов набрал столько "потных" матчей, сколько у Пеле набралось наверное за пол-карьеры (включая сборную, благодаря которой его и знают)
31.10.2025
Степочкин
Пеле никогда не играл в Еврокубках и всю карьеру почти просидел в кукурузном чемпионате США. Там и голы свои колотил. Пеле знают кк выдающегося игрока по сборной Бразилии. Попади Пеле в сборную Норвегии как Холлан и все могло сложиться иначе. Холлан забивает в куда более сложных чемпионатах с более сильными и непроходными защитами и вратарями. А есть еще Месси и Роналду помимо Марадонны.
31.10.2025
макар-50
Пеле есть КОРОЛЬ ФУТБОЛА!Второй это Йохан Кройфф,третий Кайзер Франц. Остальные в очередь. Гарринча вне очереди
31.10.2025
andy1962
Так и есть. Достаточно просто посмотреть тренировки Диего, это что-то уникальное. Мне повезло, что я видел его игру. До сих пор нет ни одного мастера, кто так бы совмещал все футбольные качества - видение поля, игру в пас, удары по неподвижному и движущемуся мячу, виртуозный дриблинг. Возможно, Вячеслав Иванович имел ввиду как преимущество общий атлетизм Пеле - а он пробегал стометровку быстрее 11 секунд и некоторое преимущество в игре головой...Наверное. Но латиноамериканцы вообще крайне мало играют головой , у них мяч постоянно на поле. Для меня предельно ясно - это два футбольных гения, никто после них и близко не стоит по мастерству. А кто из них...тут можно фантазировать до бесконечности..
31.10.2025