Колосков считает, что Пеле превосходит Марадону в гениальности

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил Пеле и Диего Марадону. «Кто-то спорит до сих пор, кто более гениален — Пеле или Марадона. Я считаю, что это Пеле, он остается самым гениальным футболистом за всю историю игры. Но, без сомнения, Марадона был выдающимся футболистом, приближенным к гениальности», — цитирует Колоскова ТАСС. 30 октября Марадоне могло исполниться 65 лет. Он умер на 61-м году жизни 25 ноября 2020 года. Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

rashton22 Однозначно Пеле! Он был гениален во всём. А что до Марадоны.. да за одно лишь мошенничество его не стоит считать великим . Недостойно , а есть примеры и благородства , того же Нетто, да и многих других. Надо же оценивать не только умение пинать мячик, но личность. Посмотрите фильм- Это Пеле! Там очень здорово он показан как есть. 31.10.2025

Пан Юзеф Ты открыл нам глаза, уместив почти всю карьеру Пеле в три года и 64 матча "в кукурузном чемпионате США". 31.10.2025

С детства за Уралмаш! Глупый спор из серии "Кто сильнее - слон или кит?" 31.10.2025

oiv1vio Пеле в Сантосе почти всю карьеру провёл и потому, что в Бразилии был принят специальный закон запретивший Пеле играть за иностранные клубы. А предложений было много. 31.10.2025

Diman_madridista В случае с Пеле в полной мере работает правило, согласно которому сначала ты работаешь на имя, а потом оно на тебя. Колосков видел от силы пяток матчей Пеле, но считает его самым лучшим. Месси за пару-тройку сезонов набрал столько "потных" матчей, сколько у Пеле набралось наверное за пол-карьеры (включая сборную, благодаря которой его и знают) 31.10.2025

Степочкин Пеле никогда не играл в Еврокубках и всю карьеру почти просидел в кукурузном чемпионате США. Там и голы свои колотил. Пеле знают кк выдающегося игрока по сборной Бразилии. Попади Пеле в сборную Норвегии как Холлан и все могло сложиться иначе. Холлан забивает в куда более сложных чемпионатах с более сильными и непроходными защитами и вратарями. А есть еще Месси и Роналду помимо Марадонны. 31.10.2025

макар-50 Пеле есть КОРОЛЬ ФУТБОЛА!Второй это Йохан Кройфф,третий Кайзер Франц. Остальные в очередь. Гарринча вне очереди 31.10.2025