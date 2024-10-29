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Сегодня, 16:38

Колосков считает, что Родри заслуженно стал обладателем «Золотого мяча»

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Бывший вице-президент ФИФА и почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал завоевание «Золотого мяча» Родри.

«Я не считаю Винисиуса самым сильным футболистом Европы, если честно. Слишком большие перепады в игре у него бывают — где-то блестяще, где-то посредственно играет. Самое главное, что мне не нравится, его нервная реакция на все замечания со стороны судейства и соперника, все время нервно реагирует, какая-то капризная звезда. Родри — джентльмен, помимо того что выдающийся футболист, ведет себя прилично. Поэтому для меня это объективный и правильный выбор», — приводит слова Колоскова ТАСС.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

Источник: ТАСС
Футбол
Вячеслав Колосков

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