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Сегодня, 12:08

Колосков заявил, что Черчесов может работать в топ-5 лигах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Черчесов не только в Венгрии успешно работал. Он хорошую работу проделал в Австрии и приводил команду к золотым медалям. Черчесов — яркий представитель отечественной школы за рубежом. То, что он выиграл чемпионат Венгрии, подтверждает его высокий тренерский класс и мастерство. Его можно поздравить и сказать, что мы очень гордимся. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы он вернулся в Россию, в Москву. У нас дефицит тренеров высокой квалификации. Конечно, такой тренер, как Черчесов, опытный и успешный, здесь очень пригодился бы. Другое дело, захочет ли он сам вернуться. Будет ли предложение, которое заинтересует. Тренер такой квалификации не может работать с командой, которая борется за выживание. Он должен работать с титулованными клубами. У Черчесова есть возможность работать в топ-5 чемпионатах. Его знания, опыт соответствуют всем критериям успешного тренера. Я бы не удивился, если одна из топовых лиг пригласит его работать», — приводит слова Крлоскова Sport24.

5 мая «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-06-koloskov-cherchesov-mozhet-rabotat-v-top-5-ligakh-yego-znaniya-i-opyt-sootvetstvuyut-kriteriyam-uspeshnogo-trenera
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
Вячеслав Колосков
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