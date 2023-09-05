Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:01

Колыванов считает, что на Кипре Кокорин будет королем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказал мнение касательно возвращения российского нападающего Александра Кокорина в «Арис».

«Возвращение на Кипр — это в какой-то степени объяснимый шаг, поскольку в предыдущем сезоне он выглядел там великолепно. Если Александр решил снова выступать за «Арис», значит, понял: шансов в «Фиорентине» больше точно не получит. Зато там он будет королем. Поверьте, сложно в возрасте за 30 сидеть на скамейке, получая считаные минуты. Все-таки ему не 20 лет, и завершение карьеры не за горами», — приводит слова Колыванова RT.

Контракт россиянина с «Фиорентиной» рассчитан до конца сезона-2023/24, после чего «Арис» сможет заключить новое соглашение с футболистом.

Кокорин выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Сезон-2023/24 Кокорин начал в расположении «Фиорентины». Он провел за команду 3 минуты в матче квалификации Лиги конференций против «Рапида» (2:0).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1198925-kolyvanov-kipr-kokorin
Александр Кокорин
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
1
0
Читайте также
На главный шахматный турнир страны впервые заявлены сразу две девушки. Слабый пол наступает?
«Абаскалю пора понять: 9 игроков основы не меняются! А у него за 7 туров уже три вратаря. Акинфеев с годами молодеет». Газзаев — о 7-м туре РПЛ
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
Из школы №338 в Санкт-Петербурге уволилось одновременно 17 учителей
В Крыму назвали безумием украинский закон о делении полуострова
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каспер Шмейхель перешел в «Андерлехт»