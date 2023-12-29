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Сегодня, 10:30

Команды Роналду и Малкома узнали соперников по 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Малайзии в городе Куала-Лумпур состоялась жеребьевка 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.

По ее итогам «Аль-Наср», за который играет нападающий Криштиану Роналду, сыграет против «Аль-Фейха». «Аль-Хиляль», в составе которого выступают Неймар и Малком, встретится с иранским «Сепаханом», а «Аль-Иттихад» Карима Бензема — с узбекским клубом «Навбахор».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов АФК пройдут 12, 13 и 14 февраля. Ответные — 19, 20 и 21 февраля.

Результаты жеребьевки 1/8 финала:

«Запад»

«Насаф» (Узбекистан) — «Аль-Айн» (ОАЭ)

«Аль-Фейха» (Саудовская Аравия) — «Аль-Наср» (Саудовская Аравия)

«Сепахан» (Иран) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Навбахор» (Узбекистан) — «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия).

«Восток»

«Чонбук Хендэ Моторс» (Южная Корея) — «Пхохан Стилерз» (Южная Корея)

«Ульсан Хендэ» (Южная Корея) — «Ванфоре Кофу» (Япония)

«Шаньдун Тайшань» (Китай) — «Кавасаки Фронтале» (Япония)

«Бангкок Юнайтед» (Таиланд) — «Иокогама Ф. Маринос» (Япония).

Четвертьфинальные матчи турнира запланированы на 4, 5 и 6 марта, ответные — на 11,12 и 13 марта. Полуфиналы пройдут 16-17 и 23-24 апреля, а первый матч финала состоится 11 мая, ответный — 25 мая.

Сезон-2023/24 азиатской Лиги чемпионов станет последним, в котором принимают участие 40 клубов. Со следующего сезона турнир сократится до 24 команд.

Действующим победителем Лиги чемпионов АФК является «Аль-Хиляль».

Криштиану Роналду
Малком Филипе (Малком)
Неймар Сантос
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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