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Сегодня, 17:39

Геннадий Орлов: «Кокорин инфантилен. Мне жалко, что он погубил свой талант»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова российского форварда"Ариса" Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть.

«Кокорин инфантилен. Это не голос умного, взрослого мужчины. Это голос ребенка. Кокорин не вырос, не повзрослел по-настоящему. Как можно так ориентировать людей? То есть он считает, что в юности можно позволять себе все, а потом, попав в тюрьму, поменять свою жизнь? Но когда ты попал в тюрьму, ты поставил крест на своей карьере. Разве этому тебя воспитывали в школе, в детском саду и семье?

Мы не знаем, во что выльется время время Кокорина в тюрьме и как он будет вести себя в случаях, когда придется делать выбор. Мне жалко, что он погубил свой талант», — цитирует Орлова Sport24.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-orlov-kokorin-infantilen-on-ne-vyros-ne-povzroslel-po-nastoyashchemu-mne-zhalko-chto-on-pogubil-svoy-talant
Александр Кокорин
Геннадий Орлов
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