Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Судейство

Сегодня, 14:20

В Южной Америке ввели «правило капитана». Только он может общаться с судьей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Telegram Дзен

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ввела «правило капитана» во всех турнирах, проводящихся под ее эгидой. Это такое же правило, которое, например, использовалось УЕФА на недавнем чемпионате Европы-2024. Его применение разрешено Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Согласно ему, только капитаны команды могут подходить к арбитру, чтобы получить разъяснение по тем или иным решениям. При этом они обязаны следить за тем, чтобы остальные футболисты находились на расстоянии от рефери и не мешали ему общаться с капитанами. Делается это, чтобы избежать моббинга — ситуаций, когда игроки толпой окружают судью, пытаясь оказать на него давление, спорят с ним и даже оскорбляют.

Если футболист или футболисты все равно будут подбегать к рефери и пытаться надавить на него, в ответ к ним будут применяться дисциплинарные санкции.

Если обязанности капитана выполняет вратарь, перед началом матча необходимо сообщить арбитру, кто станет замещать его при общении с судьей в ходе игры. В дальнейшем либо сам голкипер (он же капитан), либо замещающий его полевой игрок могут подходить к рефери, чтобы получить разъяснения по тому или иному вопросу. Подбегать обоим запрещено.

Так, к примеру, произошло в матче 2-го тура Евро-2024 Испания — Италия, когда Славко Винчич остановил игру на половине поля итальянцев (но далеко от их ворот и голкипера), а их вратарь и капитан Джанлуиджи Доннарумма выбежал из своей штрафной и помчался разговаривать с судьей. За что моментально получил желтую карточку. Он был капитаном и недоумевал по поводу наказания, забыв, что во время игры его заместителем для общения с рефери назначили Жоржиньо. Таким образом, Винчич тогда выполнил инструкцию и правильно вынес Доннарумме предупреждение.

Читайте также
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Российские бойцы нашли тела скованных цепями солдат ВСУ в Харьковской области
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
СМИ указали на изменение стратегии Трампа в отношении конфликта на Украине
ФСБ задержала подозреваемых в похищении военных и вымогательстве членов ОПГ
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя