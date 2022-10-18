Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:06

Конте: «Думаю, я последний человек, который стал бы сомневаться в Криштиану и его качествах»

Алина Савинова

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Думаю, я последний человек, который стал бы сомневаться в Криштиану и его качествах. В прошлом сезоне он сделал хет-трик против нас, и я скрещиваю пальцы, чтобы это больше не повторилось. Мы проиграли ему, а не «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

Мы говорим об экстраординарном игроке. Он и Месси творили историю на протяжении последних 10-15 лет. Я испытываю огромное восхищение Криштиану", — приводит Marca слова Конте.

В среду, 19 октября, команда Конте сыграет против «Манчестер Юнайтед», за который выступает Роналду. Начало матча — в 22.15 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/premier-league/2022/10/18/634ec3daca4741e27b8b4585.html
Антонио Конте
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин стал еще ближе к Гретцки. Скоро он должен стать вторым снайпером в истории НХЛ
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
Рогов заявил об армадах беспилотников ВСУ в Запорожской области
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Орлов: «Кокорин абсолютный непрофессионал по отношению к футболу»

Брат Кокорина — о высказывании Канчельскиса: «В глаза он говорит одно, а когда надо, меняет точку зрения»