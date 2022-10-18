Конте: «Думаю, я последний человек, который стал бы сомневаться в Криштиану и его качествах»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Думаю, я последний человек, который стал бы сомневаться в Криштиану и его качествах. В прошлом сезоне он сделал хет-трик против нас, и я скрещиваю пальцы, чтобы это больше не повторилось. Мы проиграли ему, а не «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

Мы говорим об экстраординарном игроке. Он и Месси творили историю на протяжении последних 10-15 лет. Я испытываю огромное восхищение Криштиану", — приводит Marca слова Конте.

В среду, 19 октября, команда Конте сыграет против «Манчестер Юнайтед», за который выступает Роналду. Начало матча — в 22.15 по московскому времени.