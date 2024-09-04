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Сегодня, 16:28

Контракт Промеса с «Юнайтед» включает опцию бесплатного возвращения в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес подписал однолетний контракт с «Юнайтед» из Дубая. В контракте футболиста предусмотрена бесплатная опция возвращения в стан красно-белых зимой в случае получения разрешения на выезд из ОАЭ.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

32-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. В составе красно-белых форвард стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Квинси Промес
Футбол
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