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Сегодня, 17:10

Корейская футбольная ассоциация пожаловалась в ФИФА на расизм в отношении Хван Хи Чхана

Алина Савинова
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Корейская футбольная ассоциация (KFA) обратилась с жалобой в ФИФА на расистские действия, от которых пострадал нападающий «Вулверхэпмтона» Хван Хи Чхан, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в своем письме KFA выразила серьезную обеспокоенность инцидентом, произошедшим во время товарищеского матча с «Комо» 15 июля, и попросила ФИФА усилить санкции в отношении виновных, чтобы искоренить расизм на футбольном поле.

В товарищеской встрече южнокорейский футболист столкнулся с расистскими высказываниями в свой адрес. Это вызвало гневную реакцию его товарищей по команде. Полузащитник «Вулверхэпмтона» Даниэл Поденсе в ходе конфликта ударил игрока итальянской команды, за что был удален с поля.

Хван Хи Чхан выступает за «Вулверхэмптон» с 2021 года. За сборную Кореи он играет с 2016-го.

Источник: РИА Новости
Хван Хи Чхан
Футбол
Сборная Кореи по футболу
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