"Корк Сити" - чемпион Ирландии

"Корк Сити" стал чемпионом Ирландии в сезоне-2017. В матче 31-го тура клуб сыграл вничью с "Дерри Сити" и оторвался на недосягаемое расстояние от "Дандолка", который финиширует вторым.

Для "Корк Сити" это третье чемпионство в истории. Ранее он завоевывал титул в сезонах-1992/93 и 2005. Отметим, что три предыдущих сезона команда финишировала на втором месте вслед за "Дандолком".

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31-й тур

"Корк Сити" - "Дерри Сити" - 0:0