"Корк Сити" - чемпион Ирландии

17 октября 2017, 23:16
"Корк Сити" стал чемпионом Ирландии в сезоне-2017. В матче 31-го тура клуб сыграл вничью с "Дерри Сити" и оторвался на недосягаемое расстояние от "Дандолка", который финиширует вторым.
Для "Корк Сити" это третье чемпионство в истории. Ранее он завоевывал титул в сезонах-1992/93 и 2005. Отметим, что три предыдущих сезона команда финишировала на втором месте вслед за "Дандолком".
Чемпионат Ирландии
Премьер-лига
31-й тур
"Корк Сити" - "Дерри Сити" - 0:0
Champions! #CCFC84 pic.twitter.com/JHAUdqyXIw– Cork City FC (@CorkCityFC) 17 октября 2017 г.