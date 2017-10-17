Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

17 октября 2017, 23:16

"Корк Сити" - чемпион Ирландии

Никита Коновалов
Корреспондент
Telegram Дзен

"Корк Сити" стал чемпионом Ирландии в сезоне-2017. В матче 31-го тура клуб сыграл вничью с "Дерри Сити" и оторвался на недосягаемое расстояние от "Дандолка", который финиширует вторым. 

Для "Корк Сити" это третье чемпионство в истории. Ранее он завоевывал титул в сезонах-1992/93 и 2005. Отметим, что три предыдущих сезона команда финишировала на втором месте вслед за "Дандолком".

Чемпионат Ирландии

Премьер-лига

31-й тур

"Корк Сити" - "Дерри Сити" - 0:0

Источник: http://football.sport-express.ru/foreign/ireland/premier/2017/
0
Читайте также
Брэдли Купер сыграл композитора Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро»
Дочь форварда «Спартака» и «Динамо» рассказала о загадочной смерти футболиста
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Тренер «Магнитки» собрался расстрелять своего игрока и заменить судей искусственным интеллектом. Что произошло после матча «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кака не сдержал слез перед последним домашним матчем за "Орландо Сити"

"Ювентус" сыграет против сборной MLS