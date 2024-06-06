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Сегодня, 08:40

Ковач может возглавить «Шабаб Аль-Ахли», клуб уже провел переговоры с тренером

Алина Савинова
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«Шабаб Аль-Ахли» заинтересован в приглашении Нико Ковача после отставки Марко Николича с поста главного тренера команды, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что клуб из ОАЭ уже провел переговоры с 52-летним специалистом.

Однако, по информации источника, кандидатуру Ковача на пост главного тренера рассматривает и ряд других клубов.

Ранее Ковач работал в «Вольфсбурге». 17 марта было объявлено о его отставке. Хорват возглавлял немецкую команду с 2022 года.

В прошедшем сезоне «Шабаб Аль-Ахли» занял второе место в национальном чемпионате. Бывший тренер команды Николич в июне достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с ЦСКА.

Футбол
ФК Шабаб Аль-Ахли
Марко Николич
Нико Ковач
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