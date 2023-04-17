Креспо считает Роналдо лучшим футболистом своего поколения

Аргентинский нападающий Эрнан Креспо назвал бразильца Роналдо лучшим футболистом своего поколения.

«Роналдо был номером один в нашем поколении. Несомненно. Для нас Роналдо был феноменом. Все мы были просто людьми, которые пытаются показать свой максимум, а он был тем, кто на поле был способен на то, что другим не по силам. Было приятно наблюдать за его игрой, за той легкостью и волшебством, которыми он обладал. Пока мы, люди, пытались составить «А, Б, В», у него уже был весь алфавит. И для меня переход в «Интер» на замену Роналдо стал вызовом», — приводит слова Креспо Relevo.

46-летний Роналдо является двукратным обладателем «Золотого мяча», двукратным чемпионом мира, трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.