Криштиану Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в официальном матче

Нападающий Криштиану Роналду вышел с капитанской повязкой на поле в матче «Аль-Насра» против «Аль-Иттифака».

Встреча 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии стала дебютный для 37-летнего португальца в официальных турнирах за «Аль-Наср».

Португалец официально был представлен игроком «Ан-Насра» 3 января, однако ему пришлось пропустить два матча команды из-за наложенной в Англии дисквалификации.

«Ан-Наср» занимает третье место в турнирной таблице с 30 очками после 13 матчей и отстает от лидирующего «Аль-Хиляля» на два очка, имея при этом две игры в запасе.