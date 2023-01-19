Криштиану Роналду и Лионель Месси попали в стартовые составы сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ» на товарищеский матч в Саудовской Аравии

Сегодня, 19:40
На стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 19 января в рамках товарищеского матча встретятся сборная Эр-Рияда и французский"ПСЖ". Стали известны составы команд на эту встречу.
В основной состав «ПСЖ» попал аргентинский нападающий Лионель Месси.
А в составе сборной Эр-Рияда с первых минут выйдет португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Cборная Эр-Рияда: Оспина, Гонсалес, Конан, Аль-Болеахи, Аль-Бурайк, Талиска, Куэльяр, Аль-Жувайл, Марега, Игало, К.Роналду.
«ПСЖ»: Навас, Бернат, Рамос, Хакими, Битшиабу, Санчеш, Солер, Витинья, Мбаппе, Неймар, Месси.
Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
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