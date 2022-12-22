Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:15

Marca: Криштиану Роналду может подписать контракт с «Аль-Насром» в ближайшие часы

Иван Торопцев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Нападающий Криштиану Роналду может подписать контракт с «Аль-Насром» в ближайшие часы, сообщает Marca.

Как утверждает источник, 37-летний португалец заключит соглашение на 2 года, по которому будет получать до 200 миллионов евро в год, а также станет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

В стране рассчитывают, что приезд Роналду и многих других футболистов привлечет серьезное внимание к заявке, которую планируется подать совместно с Грецией и Египтом.

В среду, 21 декабря сообщалось, что Роналду прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с «Аль-Насром».

Сергей Пиняев. Пиняев не соглашается на трансфер в «Локо», «Краснодар» следит за футболистом «Карабаха», Роналду нашел новый клуб

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандалы Франции после ЧМ: расистские оскорбления, «крот» и конфликт Дешама с Бензема
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Подростка убило упавшим с крыши снегом в Подмосковье
Антонов назвал заявления США о нежелании конфликта с РФ пустым звуком
Арендное жилье в России подешевело до 21%
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Foot Mercato: Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию
Романо заявил, что Роналду пока не согласился на контракт «Аль-Насра» и ждет предложений из Европы
Белоус: «Роналду не нужен «Зениту», как и Клаудиньо с его соплеменниками»
Бернардески заявил, что Роналду заслужил другое завершение карьеры
Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026
Marca: Роналду перейдет в «Аль-Наср» в конце декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Жил Висенте» в Кубке лиги уступил «Порту», Крицюк пропустил два мяча