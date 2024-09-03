Криштиану Роналду не планирует завершать карьеру в сборной Португалии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что после Евро-2024 даже не думал о завершении карьеры в сборной Португалии.

«Мне и в голову не приходило, что моя карьера в сборной подошла к концу. Напротив, появилось еще больше желания продолжать. Мотивация заключается в том, чтобы играть за сборную и победить в Лиге наций. Это наше следующее соревнование, поэтому мы хотим подготовиться наилучшим образом. Мы уже выигрывали этот турнир, и хотим повторить этот успех еще раз», — приводит слова Криштиану A Bola.

На Евро-2024 Португалия дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Франции (0:0, 3:5). Роналду оказался худшим игроком турнира по реализации моментов.

Нападающий выступает за основную сборную своей страны с 2003 года. На его счету 130 голов в 212 матчах.