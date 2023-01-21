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Сегодня, 21:40

Роналду выложил фото с Нганну: «Отлично было встретиться с чемпионом мира»

Ана Горшкова
Корреспондент
Франсис Нганну и Криштиану Роналду.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях снимок с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

«Отлично было встретиться сегодня с чемпионом мира!» — написал португальский футболист.

Нганну провел последний бой в январе 2022 года, победив единогласным решением Сирила Гана на UFC 270. 15 января 2023 года президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен не смог договориться с Нганну о новом контракте, и боец уволен.

В конце декабря 37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года. Португалец впервые сыграл за команду в товарищеском матче между сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ», который завершился со счетом 5:4 в пользу парижан. На счету Роналду два гола.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Криштиану Роналду
Футбол
Франсис Нганну
UFC
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