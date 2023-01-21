Роналду выложил фото с Нганну: «Отлично было встретиться с чемпионом мира»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях снимок с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

«Отлично было встретиться сегодня с чемпионом мира!» — написал португальский футболист.

Нганну провел последний бой в январе 2022 года, победив единогласным решением Сирила Гана на UFC 270. 15 января 2023 года президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен не смог договориться с Нганну о новом контракте, и боец уволен.

В конце декабря 37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года. Португалец впервые сыграл за команду в товарищеском матче между сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ», который завершился со счетом 5:4 в пользу парижан. На счету Роналду два гола.