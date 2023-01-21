Роналду выложил фото с Нганну: «Отлично было встретиться с чемпионом мира»

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях снимок с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.
«Отлично было встретиться сегодня с чемпионом мира!» — написал португальский футболист.
Нганну провел последний бой в январе 2022 года, победив единогласным решением Сирила Гана на UFC 270. 15 января 2023 года президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен не смог договориться с Нганну о новом контракте, и боец уволен.
В конце декабря 37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года. Португалец впервые сыграл за команду в товарищеском матче между сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ», который завершился со счетом 5:4 в пользу парижан. На счету Роналду два гола.
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