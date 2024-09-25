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Сегодня, 21:15

Криштиану Роналду — о Варане: «Выдающаяся карьера, футбольная легенда!»

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на новость о том, что французский защитник Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры.

«Выдающаяся карьера, футбольная легенда! Поздравляю тебя, брат! Надеюсь, скоро увидимся», — написал Роналду в комментариях под постом Варана в соцсети.

Последним клубом Варана стал «Комо», за который он провел всего один матч и выбыл из строя в связи с тяжелой травмой колена.

Позже стало известно, что «Комо» исключил Варана из заявки на нынешний сезон.

В ходе карьеры Варан также выступал за «Ланс», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В 2018 году защитник стал чемпионом мира вместе со сборной Франции.

Рафаэль Варан на&nbsp;чемпионате мира-2022. «Говорят, все хорошее заканчивается». Варан внезапно завершил карьеру в 31 год

Криштиану Роналду
Рафаэль Варан

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