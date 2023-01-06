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Сегодня, 18:25

Криштиану Роналду пожелал удачи партнерам по «Аль-Насру» в первом матче в 2023 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Португальский форвард Криштиану Роналду пожелал удачи своим партнерам по «Аль-Насру» в первом матче в 2023 году.

В пятницу, 6 января, «Аль-Наср» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии сыграет против «Аль-Таи».

«Удачи, команда», — написал португалец в социальных сетях.

Сам 37-летний португалец не попал в заявку на игру. Нападающий пока не имеет права выступать за «Аль-Наср», так как клуб превысил лимит на иностранных футболистов в заявке команды.

В конце декабря «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду до июня 2025 года.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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Криштиану Роналду не попал в заявку на первый матч «Аль-Насра» в 2023 году