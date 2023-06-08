Роналду: «Я бы не стал исключать покупку футбольного клуба после окончания карьеры»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что хотел бы стать владельцем футбольного клуба.

«Я много инвестирую в Испанию. Я очень привязан к Испании. У меня здесь есть дом, и я надеюсь, что буду жить здесь. Это будет одно из мест, где я буду жить, когда уйду на пенсию. Я бы не стал исключать покупку клуба после окончания карьеры. Я бы хотел стать владельцем футбольного клуба», — приводит слова Роналду Relevo.

Ранее форвард заявил, что планирует играть в футбол еще 2-3 года.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 19 матчей за команду, забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи.