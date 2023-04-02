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Сегодня, 12:28

Роналду: «Я лучший игрок в истории футбола»

Виталий Косик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает себя лучшим игроком в истории футбола.

«Я лучший игрок в истории футбола», — приводит слова Роналду Goal Arab.

Португальский форвард выиграл за свою карьеру множество личных наград, в числе которых пять «Золотых мячей». Также он является пятикратным обладателем Лиги чемпионов в составе «Реала».

До «Аль-Насра» он выступал в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Ювенутсе».

В текущем сезоне 38-летний футболист сыграл за саудовскую команду 8 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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