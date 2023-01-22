Криштиану Роналду впервые включен в стартовый состав «Аль-Насра» на официальный матч

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Нападающий Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср» в официальном матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака». 37-летний португалец включен в стартовый состав команды.
Роналду заключил двухлетний контракт с «Аль-Насром» в конце декабре. После этого футболист пропустил два матча чемпионата Саудовской Аравии из-за дисквалификации.
В ноябре Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила футболиста на два матча за апрельский инцидент, когда он, выступая за «Манчестер Юнайтед», разбил телефон мальчику с аутизмом.
Нападающий принял участие в товарищеском матче между сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ», который завершился со счетом 5:4 в пользу парижан. На счету Роналду два гола.
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