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Сегодня, 06:08

Роналду: «Я не гонюсь за рекордами — они гонятся за мной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своих рекордах в сборной Португалии.

«Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную, я знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной. Я счастлив, это мотивация играть на самом высоком уровне. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией. Я надеюсь, что мы еще сможем выиграть несколько титулов», — приводит слова Роналду O Jogo.

Роналду сыграл в составе сборной Португалии 199 матчей, что является лучшим результатом за всю историю сборных, и забил 122 гола.

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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