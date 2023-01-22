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Сегодня, 19:44

Криштиану Роналду выйдет с капитанской повязкой в дебютном матче за «Аль-Наср»

Иван Шитик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото ФК «Аль-Наср»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выйдет с капитанской повязкой в дебютном официальном матче в составе новой команды.

Он включен в стартовый состав команды на матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака».

Ранее Роналду не имел права выступать за «Аль-Наср», так как клуб превысил лимит на иностранных футболистов в заявке команды.

Кроме того, Роналду отбывал двухматчевую дисквалификацию, наложенную в ноябре со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA).

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице, после 13 матчей имея в активе 30 очков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Криштиану Роналду
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