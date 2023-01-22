Криштиану Роналду выйдет с капитанской повязкой в дебютном матче за «Аль-Наср»

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выйдет с капитанской повязкой в дебютном официальном матче в составе новой команды.
Он включен в стартовый состав команды на матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака».
Ранее Роналду не имел права выступать за «Аль-Наср», так как клуб превысил лимит на иностранных футболистов в заявке команды.
Кроме того, Роналду отбывал двухматчевую дисквалификацию, наложенную в ноябре со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA).
«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице, после 13 матчей имея в активе 30 очков.
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