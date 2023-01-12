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Зарубежные

Сегодня, 16:11

Криштиану Роналду записал обращение к болельщикам из Узбекистана

Иван Шитик
Корреспондент
Криштиану Роналду и Жалолиддин Машарипов.
Фото Соцсети
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду записал видеообращение к болельщикам из Узбекистана со своим партнером по команде Жалолиддином Машариповым.

Футболисты вместе обратились к узбекским болельщикам традиционным приветствием «Салам алейкум».

После перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» Машарипов отдал португальцу свою футболку с 7-м номером, а сам взял 77-й номер.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро в год.

22 ноября форвард покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В нем игрок раскритиковал главного тренера Эрика тен Хага и руководство клуба.

Криштиану Роналду
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