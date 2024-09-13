Криштиану Роналду заявил, что не планирует становиться тренером

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что не планирует становиться в будущем тренером.

«Мне будет сложно стать тренером, потому что у меня нет энтузиазма в отношении нынешнего поколения. Это сложно, особенно в футболе.

У меня есть другие заботы, другая часть моей жизни — бизнес, который меня воодушевляет. Для меня это будет вызовом, я изучу области, о которых не знаю», — сказал Роналду в подкасте Рио Фердинанда.

Контракт 39-летнего Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до следующего лета. Ранее в карьере звездный португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и мадридский «Реал».