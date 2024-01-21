Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 21 января

Сегодня, 12:00
Кубок Африки по футболу проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. 21 января запланированы три матча группового турнира. Время начала — московское.
17.00. Марокко — ДР Конго
Онлайн-трансляция
20.00. Замбия — Танзания
Онлайн-трансляция
23.00. ЮАР — Намибия
Онлайн-трансляция
В России встречи Кубка африканских наций транслирует платный онлайн-сервис Okko Sport.
В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.
Групповой турнир завершится 24 января. Стадия плей-офф пройдет с 27 января по 11 февраля. Финал Кубка африканских наций пройдет в Абиджане 11 февраля.