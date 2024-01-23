Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:00

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 23 января

Четыре матча группового этапа Кубка Африки пройдет 23 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Алжира.
Фото AFP
Telegram Дзен

Четыре матча группового турнира Кубка Африки по футболу запланировано на вторник, 23 января. Две игры пройдут в рамках группы С, еще две — в рамках группы D. Время начала — московское.

В прямом эфире в России за встречами Кубка африканских наций можно следить на онлайн-платформе Okko Sport по платной подписке.

Расписание матчей Кубка Африки 2024

23 января, вторник

Группа C. Гвинея — Сенегал — 20.00

Группа C. Гамбия — Камерун — 20.00

Группа D. Ангола — Буркина-Фасо — 23.00

Группа D. Мавритания — Алжир — 23.00

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Кубок Африки по футболу стартовал 13 января и завершится 11 февраля 2024 года. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko.

Олимпийский стадион Эбимпе в&nbsp;Абиджане перед стартом Кубка африканских наций 2024. Кубок Африки — основная информация: даты и участники, где смотреть трансляции матчей

Футбол
0
Читайте также
Более 800 человек пострадали во время марафона в Гонконге
«Картину Боттичелли изрезали и залили кровью. Сосед пролежал мертвым неделю». Истории Андрея Канчельскиса
Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Юморист скончался после драки в Сочи
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 23 января