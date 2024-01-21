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Сегодня, 11:30

Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 21 января

Кубок Азии по футболу пройдет с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роберто Манчини, главный тренер сборной Саудовской Аравии.
Фото AFP
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Кубок Азии по футболу проходит с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре. На 21 января запланированы два матча группового этапа. Время начала — московское.

Расписание матчей Кубка Азии на 21 января

21 января, воскресенье

17.30. Оман — Таиланд
Онлайн-трансляция

20.30. Киргизия — Саудовская Аравия
Онлайн-трансляция

Матчи Кубка Азии в России в прямом эфире транслирует телеканал СТАРТ по платной подписке.

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

Кубок Азии: календарь в актуальном виде, результаты матчей и турнирные таблицы, новости и статьи

Сборная Киргизии по футболу
Сборная Омана по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Таиланда по футболу
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