Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 21 января

Кубок Азии по футболу пройдет с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре

Кубок Азии по футболу проходит с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре. На 21 января запланированы два матча группового этапа. Время начала — московское.

Расписание матчей Кубка Азии на 21 января

21 января, воскресенье

17.30. Оман — Таиланд

Онлайн-трансляция

20.30. Киргизия — Саудовская Аравия

Онлайн-трансляция

Матчи Кубка Азии в России в прямом эфире транслирует телеканал СТАРТ по платной подписке.

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

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