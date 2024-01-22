Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 22 января

Сегодня, 11:30
Кубок Азии по футболу стартовал 12 января и завершится 10 февраля 2024 года. Турнир проходит в Катаре.
На 22 января запланированы два матча группового этапа. Время начала — московское.
18.00. Таджикистан — Ливан
Онлайн-трансляция
18.00. Катар — Китай
Онлайн-трансляция
В прямом эфире в России смотреть игры Кубка Азии можно на телеканале СТАРТ по платной подписке.
В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.
Кубок Азии: календарь в актуальном виде, результаты матчей и турнирные таблицы, новости и статьи