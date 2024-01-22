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Сегодня, 11:30

Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 22 января

Кубок Азии по футболу пройдет с 12 января по 10 февраля 2024 года.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Чжан Юнин, игрок сборной Китая.
Фото Global Look Press
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Кубок Азии по футболу стартовал 12 января и завершится 10 февраля 2024 года. Турнир проходит в Катаре.

На 22 января запланированы два матча группового этапа. Время начала — московское.

Расписание матчей Кубка Азии

22 января, понедельник

18.00. Таджикистан — Ливан
Онлайн-трансляция

18.00. Катар — Китай
Онлайн-трансляция

В прямом эфире в России смотреть игры Кубка Азии можно на телеканале СТАРТ по платной подписке.

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

Кубок Азии: календарь в актуальном виде, результаты матчей и турнирные таблицы, новости и статьи

Сборная Катара по футболу
Сборная Китая по футболу
Сборная Ливана по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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