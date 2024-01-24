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Сегодня, 10:30

Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 24 января

24 января на Кубке Азии по футболу пройдет два матча группового этапа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Японии.
Фото Reuters
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На среду, 24 января, запланированы две игры группового этапа в рамках Кубка Азии по футболу. Обе встречи пройдут в рамках группы D. Время начала матчей— московское.

Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляций на телеканале «Старт» по платной подписке.

Расписание матчей Кубка Азии

24 января, среда

Группа D. Япония — Индонезия — 14:30

Группа D. Ирак — Вьетнам — 14:30

Матчи группового этапа проходят с 12 по 25 января. Встречи 1/8 финала назначены на промежуток с 28 по 31 января. Игры 1/4 финала состоятся 2 и 3 февраля. Полуфинальные встречи назначены на 6 и 7 февраля. Финал должен пройти 10 февраля. С 2019 матч за 3 место не проводится.

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

Кубок Азии: календарь в актуальном виде, результаты матчей и турнирные таблицы, новости и статьи

Футбол
Сборная Японии по футболу
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