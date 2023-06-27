Кулибали заявил, что согласился на переход в «Аль-Хиляль» из-за помощи Сенегалу

Сегодня, 16:06
Защитник Калиду Кулибали рассказал, почему стал игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль». Он заявил, что деньги, которые он будет получать в новой команде, планирует потратить на благотворительность в Сенегале.
«Не отрицаю, что это очень крупный контракт. Эта сумма повлияла на мое решение, но так я смогу поддерживать всю свою семью и помогать проектам в Сенегале для молодежи. Мы также начали строить клинику в деревне моих родителей», — цитирует Кулибали Eurofoot.
«Аль-Хиляль» объявил о трансфере Кулибали в воскресенье, 25 июня. 32-летний сенегалец будет выступать за команду из Саудовской Аравии под 3-м номером.