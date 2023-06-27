Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:06

Кулибали заявил, что согласился на переход в «Аль-Хиляль» из-за помощи Сенегалу

Виктория Кравченко
Калиду Кулибали.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Защитник Калиду Кулибали рассказал, почему стал игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль». Он заявил, что деньги, которые он будет получать в новой команде, планирует потратить на благотворительность в Сенегале.

«Не отрицаю, что это очень крупный контракт. Эта сумма повлияла на мое решение, но так я смогу поддерживать всю свою семью и помогать проектам в Сенегале для молодежи. Мы также начали строить клинику в деревне моих родителей», — цитирует Кулибали Eurofoot.

«Аль-Хиляль» объявил о трансфере Кулибали в воскресенье, 25 июня. 32-летний сенегалец будет выступать за команду из Саудовской Аравии под 3-м номером.

ФК Аль-Хиляль
Калиду Кулибали
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Организаторы Уимблдона требуют от россиян разрыва контрактов со спонсорами под санкциями
Сборная Украины нарушила регламент на молодежном чемпионате Европы-2023
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тимошенко рассказал, что ему было одиноко в Словакии