Кулибали заявил, что согласился на переход в «Аль-Хиляль» из-за помощи Сенегалу

Защитник Калиду Кулибали рассказал, почему стал игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль». Он заявил, что деньги, которые он будет получать в новой команде, планирует потратить на благотворительность в Сенегале.

«Не отрицаю, что это очень крупный контракт. Эта сумма повлияла на мое решение, но так я смогу поддерживать всю свою семью и помогать проектам в Сенегале для молодежи. Мы также начали строить клинику в деревне моих родителей», — цитирует Кулибали Eurofoot.