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Сегодня, 17:19

Кураньи: «Было бы неплохо, если бы Кокорин снова играл в России»

Мария Гусева
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением об игре форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Было бы неплохо, если бы Кокорин снова играл в России. Еще было бы приятнее, если бы это было московское «Динамо». Однако мы говорим о сегодняшнем дне. На данный момент Саша — игрок «Ариса». Он счастлив играть на Кипре», — цитирует Sport24 Кураньи.

На счету 31-летнего Кокорина 3 гола и 2 результативные передачи в 7 матчах за «Арис». Россиянин перешел в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа нынешнего года.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 800 тысяч евро. Ранее он выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-24-kurani-byloby-neplokho-yesliby-kokorin-snova-igral-v-rossii-yeshche-priyatneye-yesliby-eto-bylo-moskovskoye-dinamo
Александр Кокорин
Кевин Кураньи
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
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