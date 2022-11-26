«У Кокорина дела идут отлично». Кураньи высказался о российском форварде, выступающем на Кипре

26 ноября, 17:14
Немецкий футболист Кевин Кураньи высказался о российском форварде Александре Кокорине, выступающем на данный момент за «Арис».
— Чемпионат мира я смотрю, находясь на Кипре. Здесь выступает Кокорин, переход которого в «Арис» я организовал летом. Считаю, что дела у Саши идут отлично, он постоянно играет, забивает. Команда идет на втором месте, а в понедельник ее ждет важнейший матч с лидером чемпионата. Надеюсь, Кокорину вновь удастся отличиться, а «Арис» выиграет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования