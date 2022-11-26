«У Кокорина дела идут отлично». Кураньи высказался о российском форварде, выступающем на Кипре

Немецкий футболист Кевин Кураньи высказался о российском форварде Александре Кокорине, выступающем на данный момент за «Арис».

— Чемпионат мира я смотрю, находясь на Кипре. Здесь выступает Кокорин, переход которого в «Арис» я организовал летом. Считаю, что дела у Саши идут отлично, он постоянно играет, забивает. Команда идет на втором месте, а в понедельник ее ждет важнейший матч с лидером чемпионата. Надеюсь, Кокорину вновь удастся отличиться, а «Арис» выиграет.