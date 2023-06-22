Куртуа может приостановить карьеру в сборной Бельгии

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа может временно прекратить играть за сборную Бельгии, сообщает журналист Мигель Анхель Диас.

Однако, по словам инсайдера, вратарь планирует приостановить карьеру не из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско, а из-за увольнения тренера вратарей Эрвина Лемменса.

Ранее стало известно, что 31-летний вратарь покинул расположение сборной Бельгии перед матчем квалификации чемпионата Европы-2024 с Эстонией (3:0). Сообщалось, что причиной отъезда игрока стало недовольство тем, что в отсутствие Кевина де Брюйне капитанскую повязку в сборной получил не он, а Ромелу Лукаку.

Тедеско подтвердил эту версию, но голкипер позже заявил, что покинул сборную из-за травмы.