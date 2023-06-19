Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Женская футбольная лига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

19 июня, 23:53

Куртуа высказался об отъезде из сборной Бельгии после разговора с Тедеско

Виктория Кравченко
Тибо Куртуа.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа отреагировал на слова главного тренера национальной команды Доменико Тедеско.

Ранее специалист заявил, что был очень удивлен и шокирован отъездом голкипера из сборной.

Куртуа признался, что был удивлен тем, что сказал Тедеско и заявил, что тренер «представил только частичную и субъективную версию частного разговора».

«Хотел бы объяснить, что это не первый и не последний раз, когда я говорю с тренером о проблемах в раздевалке, но впервые кто-то решил вынести это на публику. Я глубоко разочарован, но хочу уточнить, что заявления тренера не соответствуют действительности», — написал Куртуа в соцсетях.

Футболист рассказал, что во время беседы он попросил его объяснять решения, которые могу нанести вред команде.

«Быть или не быть капитаном национальной команды — это не чья-то прихоть и не случайный выбор. Это должно быть его решение, и именно это я пытался дать ему понять. К сожалению, я не достиг своей цели», — добавил Куртуа.

Он рассказал, что ничего не требовал и пытался с Ромелу Лукаку разобраться в ситуации.

«Кроме того, вчера (в воскресенье, 18 июня) днем у меня был медосмотр по поводу проблемы с правым коленом. Медицинская бригада клуба и сборной связались и, изучив все необходимые документы, приняли решение, что мне лучше покинуть тренировочный лагерь сборной», — написал Куртуа.

Ранее сообщалось, что голкипер недоволен тем, что в отсутствие Кевина де Брейне капитаном сборной назначили Ромелу Лукаку, а не его.

По информации издания, Куртуа задели слова Тедеско о капитанстве в национальной сборной.

Тибо Куртуа
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
5
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко считает, что игра на Кипре помогла Кокорину найти себя