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17 октября, 22:38

Куртуа завоевал приз имени Льва Яшина как лучший вратарь года

Виктория Кравченко
Тибо Куртуа.
Фото AFP

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина. Церемония вручения прошла сегодня, 17 октября, в Париже.

На приз также претендовали Яссин Буну (Марокко, «Севилья»), Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»), Майк Меньян (Франция, «Милан»), Эдуар Менди (Сенегал, «Челси»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Кевин Трапп (Германия, «Айнтрахт») и Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»).

В прошлом сезоне ла лиги голкипер провел 36 матчей, пропустив 29 мячей, 16 матчей отстоял на ноль. В Лиге чемпионов Куртуа пропустил 14 мячей в 13 играх.

Тибо Куртуа
ФК Реал
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