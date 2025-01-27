Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:15

Кузьмичев — об Антоне Миранчуке: «Ожидания со стороны руководства немного не оправдываются, но кризиса нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении россиянина.

После матча 20-го тура швейцарской суперлиги с «Базелем» (1:4) главный тренер «Сьона» Дидье Толо выразил недовольство игрой Миранчука.

«Конечно, ожидали немного большего, что Антон придет и начнет сразу показывать свой уровень. Но, к сожалению, он пропустил почти всю предсезонку, потом была травма. Ожидания со стороны руководства немного не оправдываются. Но в то же время никакого кризиса нет. То, что тренер клуба так высказывается, у них в порядке вещей. Если бы у нас кто-то высказался в таком ключе, то можно было бы делать вывод, что надо искать новую команду, но там это рабочий момент. Дальше все зависит от Антона. От того, как он все преодолеет и заиграет на том уровне, за который мы все его любим», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В этом сезоне футболист сыграл 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

4
Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
Владимир Кузьмичев (менеджер)
Читайте также
Побег из России отменяется, гигантские штрафы — нет. Почему Бителло вернулся в «Динамо»
Ветеран Варшавского восстания прокомментировал заявления Польши о Красной армии
В Германии осудили отказ Польши пригласить РФ на годовщину освобождения Освенцима
Народный артист СССР Юрий Башмет дал совет SHAMAN
Магнес Аклиуш забил через себя в матче «Монако» — «Ренн»
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя