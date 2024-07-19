Кузьмичев рассказал нюансы перехода Худякова в австрийский «Штурм»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал нюансы перехода вратаря Даниила Худякова в австрийский «Штурм». Россиянин в ближайшее время должен подписать с клубом контракт на четыре года.

«Игровое время ни один профессиональный клуб никогда не гарантирует. На сегодняшний день его приглашают «первым номером». Дальше все зависит от него. Если он будет доказывать своей работой, то будет получать игровое время. Конкуренцию никто не отменял», — приводит слова Кузьмичев «РБ Спорт».

Худяков — воспитанник «Локомотива». За основу железнодорожников вратарь провел 34 матча, в которых пропустил 61 гол. После окончания сезона-2023/24 20-летний голкипер покинул московский клуб в связи с окончанием контракта.