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Сегодня, 17:25

Кузьмичев считает, что переход Миранчука в «Сьон» позитивно повлиял на имидж России в Европе

Александр Абустин
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Сьона» Антона Миранчука в комментарии для «СЭ» оценил влияние выступлений футболиста в чемпионате Швейцарии на имидж России на международной арене.

«Вне всякого сомнения, это создает позитив. Он там играет уже довольно долгое время. С ним общаются, видят, что он — абсолютно позитивный и профессиональный человек. Даже не смотря на какую-то политическую ситуацию. Конечно, это характеризует в его лице россиян в целом», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
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