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Сегодня, 19:50

Кузьмичев — о травме Антона Миранчука: «Ситуация не стрессовая. Пережить можно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, в комментарии «СЭ» высказался о повреждении игрока.

«У Антона уже была, как говорится, командировка — в Эстонию. Там тоже было не все гладко поначалу, но потом он стал лучшим игроком чемпионата. И вернулся в «Локомотив» в другом статусе. Текущая ситуация для него не стрессовая. Она неприятная, но пережить можно», — сказал Кузьмичев «СЭ».

13 ноября стало известно, что россиянин пропустит около 4-5 недель из-за травмы. Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В этом сезоне 29-летний игрок сыграл 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

В 2016 году Миранчук на правах аренды из «Локомотива» выступал за таллинскую «Левадию» в чемпионате Эстонии.

Антон Миранчук
ФК Сьон

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