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Сегодня, 11:30

«Кванджу» — «Шанхай Шэньхуа»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Кванджу» и «Шанхай Шэньхуа» встретятся в Лиге чемпионов Азии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Кванджу» (Южная Корея) и «Шанхай Шеньхуа» (Китай) встретятся в матче 5-го тура Лиги чемпионов Азии в среду, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Кванджу» и начнется в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Старт», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

«Кванджу» занял девятое место в южнокорейской лиге. В четырех турах Лиги чемпионов команда набрала 9 очков.

«Шанхай Шеньхуа» тренирует россиянин Леонид Слуцкий. В Лиге чемпионов клуб набрал 7 очков, а в чемпионате Китая занял второе место.

Действующим победителем Лиги чемпионов АФК является «Аль-Аин» из ОАЭ, в финале сезона-2023/24 обыгравший японскую «Йокогаму» (6:3 по сумме двух встреч).

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа

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